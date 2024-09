Alex Marquez ha detto la sua sull'incidente con Bagnaia ad Aragon: "Non l'ho visto e non potevo fare nulla di diverso, solo lui poteva evitarlo. Bastava che mi lasciasse un metro e non sarebbe successo niente", ha detto ai microfoni di Sandro Donato Grosso. Poi ancora: "Non sono arrabbiato con Pecco, capisco che si stia giocando il Mondiale e lo rispetto. Lui non mi ha chiesto scusa e non l'ho fatto nemmeno io: abbiamo due versioni diverse"

