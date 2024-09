Terminato il GP di Aragon è partita la festa sul podio per i primi tre classificati. Scatenato Marc Marquez, che invitato dai ragazzi del suo team ha indossato il casco per ripetere la danza già fatta vedere in altre occasioni. Jorge Martin e Pedro Acosta, invece, si sono improvvisati dj alla consolle. Guarda le immagini nel VIDEO sopra

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA