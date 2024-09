Niente prove libere e pre-qualifiche per Joan Mir: il pilota Honda ha la gastroenterite e resterà a riposo nella giornata di venerdì 6 settembre. Le sue condizioni saranno poi rivalutate nel corso del pomeriggio, per capire se riuscirà a tornare in sella sabato mattina per le qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino e della Riviera di Rimini

