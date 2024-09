Sabato show a Misano: in corso su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW le qualifiche, con Binder, i fratelli Espargaro e Di Giannantonio tra i piloti costretti a passare dal Q1. Nelle FP2 miglior tempo di Bezzecchi in 1:31.237, davanti a Bagnaia e Martin. Mir salta il GP San Marino per la gastroenterite, proverà a esserci per i test di lunedì 9 settembre. Alle 15 da non perdere la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend