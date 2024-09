Pole position impressionante di Huertas in Supersport, è la sesta dell’anno. Manzi e Montella in prima fila, poi Caricasulo. Herrera batte di misura Ponziani nel WorldWCR

Adrian Huertas torna a fare la voce grossa in Supersport conquistando una pole position perentoria a Cremona , dove aveva brillato nei test di maggio. Lo spagnolo si è distinto fin dalle prove libere e già nei primi minuti della sessione ha dettato il passo con un tempo di 1’31”478 , al quale i rivali si sono avvicinati solo nelle ultime fasi della Superpole. Stefano Manzi ha chiuso a tre decimi dal leader del campionato, precedendo Yari Montella in una prima fila di volti noti.

La catena italiana prosegue con Federico Caricasulo , autore del quarto crono nonostante una scivolata. A sopresa, John McPhee emerge dai bassifondi della classifica con due giri di qualità all’ultimo istante utile, salendo al quinto posto e mettendo dietro Marcel Schroetter . Terza fila per Lucas Mahias , Can Oncu e Valentin Debise , con Jorge Navarro a chiudere la top ten. Bene la wild card Luca Ottaviani , che scatterà dall’undicesima casella dello schieramento.

Pole di Maria Herrera nel WorldWCR

Nel WorldWCR Maria Herrera ha fatto sua la terza pole position in quattro round, su una pista che a differenza delle sue colleghe non aveva assaggiato nella due giorni di test prestagionali. Quell’esperienza e l’aria di casa hanno aiutato Roberta Ponziani, seconda dopo un turno esaltante nel quale ha messo in difficoltà la leader di classifica. Terza Ana Carrasco, seconda fila per Sara Sanchez, Beatriz Neila e Pakita Ruiz. Ventiduesima la wild card Irene Bramato.