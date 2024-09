Adrian Huertas conclude un sabato perfetto a Cremona facendo sua Gara 1 della classe Supersport. Dopo la pole position numero sei in stagione, il pilota del team Aruba si è imposto in manera perentoria comandando la corsa dal primo all’ultimo giro. Per lui si tratta della nona vittoria del 2024 ed è un risultato dal peso specifico enorme, perché gli consente di fermare l’inerzia del rivale in classifica Yari Montella. Il margine di Huertas sale a ventitré punti.

Montella (fresco di annuncio del passaggio in Superbike con Barni nel 2025) ha dovuto piegarsi anche a un determinato Stefano Manzi, secondo con la Yamaha Ten Kate. Una caduta ha invece impedito a Federico Caricasulo di terminare al quarto posto, con tanto di livrea tricolore per celebrare la corsa di casa del team Motozoo. A ereditare la posizione è Marcel Schroetter, con Tom Booth-Amos quinto davanti a Lucas Mahias. La settima posizione di John McPhee e l’ottava di Ondrej Vostatek regalano a Triumph un bottino di tutto rispetto, con tre moto ampiamente in top ten.