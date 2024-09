Bastianini è stato il più veloce nel warm up con il tempo di 1:31.519 davanti a Morbidelli e Quartararo, 6° Marc Marquez, 7° Martin e 8° Bagnaia, vincitore della Sprint di sabato e ora a soli 4 punti dal pilota Pramac, leader del Mondiale. Il campione torinese della Ducati scatterà dalla pole in gara: in diretta alle 13 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW



CLASSIFICA - GRIGLIA