Manzi fa sua Gara 2 di Supersport a Cremona, Montella cade e premia Huertas (2°). Carambola finale del WorldWCR: Sanchez centra Herrera, vince Carrasco, primo podio per Ponziani e Relph

Domenica da sogno per Stefano Manzi nel mondiale Supersport! Dopo averla invocata nell’intervista post gara del sabato, ecco finalmente la vittoria nella gara italiana. Gara 2 di Supersport dal Cremona Circuit va al pilota del team Ten Kate, che non ha commesso errori e ha guidato la corsa per lunghi tratti fino ad allungare su Adrian Huertas. La fuga di Manzi si traduce nella sua seconda vittoria dell’anno, la settima nella categoria.

Supersport, l'ordine d'arrivo di Gara 2 a Cremona

Huertas guadagna 20 punti a Montella (caduto) Huertas si consola con venti punti pesantissimi guadagnati su Yari Montella, scivolato alla curva sette mentre comandava le operazioni e sembrava avere in mano la gara. Uno zero pesante quello del pilota campano, che lo relega a meno quarantatré punti dal rivale e lo espone al rientro di Manzi (staccato di sette lunghezze) per il secondo posto nella generale. A chiudere il podio di Gara 2 è Tom Booth-Amos su Triumph, al suo primo arrivo nei tre in Supersport. Marcel Schroetter ripete il risultato di Gara 1 e conclude quarto su Valentin Debise e Federico Caricasulo. Punti iridati anche per Simone Corsi, dodicesimo e vincitore nella classifica del Challenge, e Luca Ottaviani alle sue spalle.

La classifica del Mondiale Supersport

WorldWCR: trionfo di Ana Carrasco, out Maria Herrera Nel WorldWCR terzo successo stagionale per Ana Carrasco, che guadagna il primato in classifica a causa della caduta di Maria Herrera: un errore di Sara Sanchez all’ultimo giro ha generato una carambola che ha coinvolto la pilota del team Forward. Primo podio in campionato per Roberta Ponziani, seconda a pochi millesimi dalla vittoria, e Tayla Relph, che ha preceduto Beatriz Neila e Avalon Lewis.

WorldWCR, l'ordine d'arrivo di Gara 2