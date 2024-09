Francesco Guidotti ha parlato per la prima volta del suo futuro dopo i rumors sulla sua seperazione con KTM al termine della stagione: "Aspettiamo il comunicato, ma fa sempre piacere sentire l'affetto e la stima delle persone. Guardiamo avanti con serenità, andrà comunque bene. Io come se ci fosse Ancelotti libero? No, lui ha vinto davvero tanto...". Nel VIDEO l'intervista del team manager italiano, che sarà rimpiazzato da Aki Ajo dal 2025

