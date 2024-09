Ultimo atto del weekend MotoGP a Mandalika, in corso la gara lunga su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In testa c'è il poleman Martin davanti ad Acosta e Morbidelli, poi Bezzecchi. 5° Bastianini, 6° Bagnaia, 7° Marc Marquez. Out Di Giannantonio. Incidente nelle prime curve con 4 piloti ritirati: Alex Marquez, Miller, Espargaro e Marini. In Moto3 vittoria di David Alonso, in Moto2 trionfa Canet