Dopo Misano, prosegue il percorso di rinascita di Tony Arbolino, che si conferma veloce e competitivo anche dopo la prima giornata di prove in Indonesia. A Mandalika comanda Ogura davanti a Canet e al milanese, terzo.

Un po’ alla volta Tony Arbolino sta rimettendo insieme i pezzi. Velocità e ritmo fin dal mattino, il milanese conferma di essersi ritrovato anche in Indonesia. Misano era stata già l’ulteriore dimostrazione di un percorso di rinascita, ancorché tardivo. Peccato per l’errore a poche curve dal traguardo che l’ha privato di quella vittoria che manca dall’Australia 2023. Ma anche qui, in Indonesia, il milanese è già protagonista. Davanti domina Ogura, il leader del mondiale, e nessuno se ne stupisce, seguito da Canet, altrettanto convincente sul ritmo. Ma il terzo tempo del milanese, già sotto il precedente record della pista, è un ottimo inizio. Anche Fermin Aldeguer, è partito col piede giusto. Misano 2 l’aveva ridimensionato, Mandalika potrebbe rilanciarne le quotazioni, un po’ in ribasso dopo gli exploit in Olanda e Germania. Il suo compagno di squadra Lopez, per ora rincorre, col dodicesimo tempo, ma i primi quattro di questo primo venerdì extra europeo, al momento fanno un altro mestiere.

Le difficoltà di Garcia

Nel gruppo dei piloti ancora in lizza per il titolo, altri nomi mancano all’appello: solo decimo Joe Roberts, un po’ meglio Dixon, decisamente lontano Garcia. Fisicamente lo spagnolo che insegue Ogura in classifica, staccato di 22 punti, non dà segni di ripresa. Motivi fisici, senza dubbio la lussazione alla spalla gli crea ancora problemi, ma anche la tenuta mentale del pilota di Aspar sembra provata. Sergio sembra accusare la pressione, come era già successo ai tempi della Moto 3, quando era in lotta per il titolo con Guevara.