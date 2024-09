Ritiro per Marc Marquez nel GP di Indonesia a Mandalika a causa della rottura del motore della sua Ducati GP23. Marc era in settima posizione al momento del problema tecnico che l'ha costretto a chiudere in anticipo la sua domenica. "Me la sarei potuta giocare con il gruppo di Morbidelli e Bezzecchi, prima che si rompesse il motore mi stavo trovando bene. Ma succede, le gare sono così: vinciamo e perdiamo insieme"

LA MOTO DI MARQUEZ PRENDE FUOCO: IL VIDEO