Jorge Martin vola e stampa il miglior tempo nel warm-up di Mandalika in 1'30''511. Dietro allo spagnolo ci sono Marc Marquez, Morbidelli e Acosta. Sesto Di Giannantonio, ottavo Bastianini e decimo Bezzecchi. Pecco Bagnaia è 14° ma grande equilibrio in pista, con i primi 18 piloti racchiusi in appena un secondo. Alle 9 il GP di Indonesia in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP INDONESIA, MOTO2 E MOTO3 LIVE