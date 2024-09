Supersport, dominio Huertas in Gara-1 ad Aragon

In Supersport Huertas sale a dieci vittorie stagionali, Manzi 2° su Debise e Montella. Iglesias batte Julio Garcia in Supersport 300, Gaggi 10° e miglior italiano. tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW SUPERBIKE: VINCE IANNONE

Il Motorland di Aragon continua a parlare spagnolo, e non solo per la collocazione geografica. Adrian Huertas fa nuovamente la voce grossa e dopo la Superpole si prende anche Gara 1 della classe Supersport, raggiungendo la pietra miliare di dieci vittorie in stagione. Se in un primo momento i suoi rivali sembravano in grado di mettergli i bastoni tra le ruote, la loro battaglia intestina e la costanza sul passo dello spagnolo hanno scritto il risultato della corsa a favore del team Aruba.

Stefano Manzi 2°: ora è appaiato a Yari Montella in classifica Una piccola vittoria personale se la prende anche Stefano Manzi, secondo al traguardo, ma ora appaiato a Yari Montella nella classifica di campionato. I due italiani sono ora a meno cinquantacinque punti da Huertas, il che complica parecchio il loro cammino per il titolo e dà allo spagnolo la possibilità di chiudere il discorso con un round di anticipo. Montella in questo caso ha sofferto anche la velocità di Valentin Debise, terzo con la Yamaha Evan Bros proprio davanti al pilota di Barni Spark.

Più lontano, Jorge Navarro ha concluso al quinto posto precedendo Lucas Mahias e Can Oncu, mentre Federico Caricasulo ha rimontato tre posizioni rispetto alla partenza chiudendo ottavo. In top ten anche Glenn Van Straalen e Bahattin Sofuoglu, con Niccolò Antonelli in zona punti in tredicesima posizione.

La classifica

In Supersport 300 Iglesias vince al photofinish In Supersport 300 una gara di gruppo si è risolta al photofinish a favore di Inigo Iglesias, capace di sopravanzare sul traguardo Julio Garcia per soli dieci millesimi. A podio anche Loris Veneman, con Galang Hendra Pratama al quarto posto davanti al fratello Aldi Satya Mahendra. Ora i primi tre in classifica (Mahendra, Veneman e Iglesias) sono racchiusi in appena dodici punti. Punti per gli italiani Marco Gaggi (10°), Mirko Gennai (11°), Matteo Vannucci (14°) ed Emiliano Ercolani (15°).



La classifica