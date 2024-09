Marc Marquez si è reso protagonista di una partenza capolavoro nella Sprint di Mandalika: lo spagnolo è scattato in linea con i suoi colleghi, ma alla prima staccata è stato fenomenale, riuscendo a battezzare il momento e il posto giusto per infilare la sua Ducati. Il risultato? Da 12° a 5° in pochi metri, fondamentale per la rimonta fino al terzo posto finale. Nel VIDEO l'analisi allo Sky Tech di Mauro Sanchini

