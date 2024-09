Prima vittoria in Superbike per Andrea Iannone, che fa sua Gara-1 sul tracciato di Aragon lasciandosi alle spalle Razgatlioglu e Gerloff. Quarto Bautista. Ritiro nel warm up lap per Nicolò Bulega dopo un problema tecnico. Domani la seconda prova: tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

Un favoloso Andrea Iannone conquista il successo in Gara-1 nel round della Superbikle ad Aragon. Per il pilota abruzzese del team GoEleven si tratta del primo successo nella categoria. Partito dalla prima fila, Iannone ha tenuto il comando per quasi tutta la prova sul tracciato spagnolo. Negli ultimi giri un passo sorprendente gli ha consentito di allungare e creare un gap notevole fino a ottenere la prima vittoria in Superbike che sancisce anche la sua definitiva rinascita dopo gli anni difficili legati alla squalifica. Ad avvalorare il successo di Iannone, anche le condizioni fisiche non perfette per un problema alla spalla.