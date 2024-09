Bautista incontenibile in Superpole Race e Gara 2

Centosessantuno giorni dopo l’ultima volta, Alvaro Bautista torna a calcare il gradino più alto del podio e lo fa con una perentoria doppietta nella domenica di Aragon, nella quale ha concluso due delle gare più belle della sua carriera in Superbike. Con tutti i rivali presenti in pista, lo spagnolo si è imposto sul campo facendo la differenza sia nel corpo a corpo che sul passo, trovando il modo di vincere sia la Superpole Race che Gara 2. Nella corsa sprint Alvaro ha effettuato due sorpassi in fotocopia alla curva Quindici per conquistare la prima posizione, al penultimo giro su Nicolò Bulega e su Toprak Razgatlioglu all’ultimo passaggio. I duellanti per il titolo hanno concluso secondo e terzo, col turco ancora davanti al campione Supersport in carica. Il risultato è stato poi il medesimo nella gara più lunga (incluse le posizioni dalla quarta alla sesta di Andrea Iannone, Garrett Gerloff e Danilo Petrucci), ma la dinamica della corsa è stata molto diversa.