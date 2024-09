Supersport Aragon: risultati gara 2

Montella sfrutta la domenica no di Huertas (5°) per fare sua Gara 2, Manzi e Navarro sul podio. In Supersport 300 Gennai vince per la terza volta in stagione, apprensione per Hendra.

Il mondiale Supersport non smette più di stupire e nella domenica di Aragon offre l’ennesima evoluzione. Gara 2 va a un impeccabile Yari Montella, che reagisce a un sabato amaro con il sesto successo in stagione e capitalizza sulla giornata no di Adrian Huertas. Lo spagnolo, infatti, ha rilasciato in anticipo la frizione sulla griglia di partenza rischiando una penalità, per sua fortuna evitata; le posizioni perse all’inizio e un ritmo pari a quello dei rivali non gli hanno consentito di andare oltre il quinto posto finale, perdendo quattordici punti dal pilota di Barni Spark Racing Team. Ora tra i due ne intercorrono quarantuno. Tra di loro si è inserito un trio agguerrito composto da Stefano Manzi, Jorge Navarro e Valentin Debise. A spuntarla è stato proprio l’italiano, con Navarro a podio al terzo posto e Debise quarto. Dietro a Huertas, poi, giunge Tom Booth-Amos, mentre Marcel Schroetter e Lucas Mahias passano nelle ultime fasi Federico Caricasulo relegandolo al nono posto. Top ten per Glenn Van Straalen, a punti anche Simone Corsi (tredicesimo).