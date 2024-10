Secondo "0" consecutivo per Pedro Acosta, che dopo il ritiro della Sprint è stato costretto ad abbandonare anche la gara lunga per una scivolata al quarto giro mentre si trovava in seconda posizione: "Non ho fatto niente di diverso rispetto al giro precedente, è successo qualcosa. Peccato perché avevamo il potenziale per giocarci il podio"

Altra giornata amara per Pedro Acosta che, scattato dalla pole position, ha chiuso il suo weekend in Giappone con un altro "0" in classifica. Dopo la caduta nella Sprint Race da leader della corsa, nel corso del quarto giro lo spagnolo è scivolato mentre si trovava secondo alle spalle di Bagnaia. Il rookie del team GasGas ha perso l'anteriore nell'ingresso dell'ultima curva e si è ritrovato nella ghiaia. Ha provato a ripartire ma, con la sua RC16 danneggiata, è stato costretto al ritiro dopo qualche giro.

"Non so se avrei vinto con questo Bagnaia..."

Acosta ha commentato la sua gara in diretta a Sky Sport: "Ho fatto una ca**ata. Ho provato a preparare l'uscita per il rettilineo ma non ho fatto niente di diverso rispetto al giro precedente, è successo qualcosa. Difficile dire se avremmo potuto vincere, perché oggi Bagnaia andava forte, ma avevamo il potenziale per giocarci il podio. Vediamo come andrà in Australia, normalmente siamo tanto competitivi e vediamo come andrà in Thailandia perché l'anno scorso a Buriram Binder ha fatto una bella gara".