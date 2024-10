Quarto posto per Bastianini nel GP del Giappone: "Gara inaspettata, all'inizio pensavo di essere davanti ma ho subito una serie di sorpassi. Poi ho cercato di andare a prendere Marc, ma non era semplice, aveva un bel ritrmo", dice a Sky prima di concedersi una battuta sul duello con Binder: "Il suo stile di guida è molto particolare, si ferma tanto a centro curva e la nostra moto non apprezza questa cosa qui. Tutte le volte che vedo Brad davanti mi viene male...", ha sorriso

