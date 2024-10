Superbike di scena in Portogallo, con il weekend di Estoril che potrebbe essere decisivo: primo matchpoint per Razgatlioglu, che si presenta con 39 punti di vantaggio su Bulega e 81 su Bautista. Al turco, per assicurarsi il secondo titolo mondiale, basterbbe conquistare 23 punti sull'italiano e 19 sullo spagnolo

Tutto pronto per il primo matchpoint della stagione! Il round di Estoril infatti potrebbe consegnare il secondo titolo mondiale a Razgatlioglu , che si presenta con 39 punti di vantaggio su Nicolò Bulega e 81 su Bautista . Dopo aver saltato due tappe a seguito del brutto infortunio rimediato in Francia, il pilota della BMW è stato protagonista di un weekend positivo ad Aragon dove ha raccolto tre podi allungando sui suoi inseguitori. Domenica potrebbe già chiudere i giochi con una gara d’anticipo. Gli basterebbe conquistare 23 punti su Bulega e 19 nei confronti di Bautista ancora matematicamente in gioco.

Lotta serratissima anche questo fine settimana

Le ultime tre gare all’Estoril si sono decise all’ultimo giro e c’è da scommettere che anche questo fine settimana la lotta sarà serratissima. A Toprak è una pista che piace, qui ha vinto Gara 1 e la Superpole Race nel 2020, mentre il suo diretto rivale, da esordiente della categoria, non ci ha mai corso in Superbike. Ma attenzione a Bautista che qui ha raccolto uno splendido successo nel 2022 proprio al termine di uno spettacolare duello con il pilota turco. Per i due ducatisti c’è un solo obiettivo, fare il possibile per rimandare la festa iridata all’ultimo round a Jerez.