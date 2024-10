Supersport, Montella e Carrasco vincono a Estoril

Prestazione perentoria di Yari Montella nella Gara 1 di Supersport a Estoril, la prima vera sessione asciutta del weekend per la classe di mezzo. Scattato dalla pole, il pilota italiano ha impostato una gara interamente al comando e con un passo velocissimo, con il quale ha messo a dura prova i rivali Adrian Huertas e Stefano Manzi. Mentre quest’ultimo ha perso terreno, chiudendo terzo, Huertas ha opposto una maggiore resistenza e ha recuperato un gap di un secondo e mezzo per tornare sotto a un giro dalla fine. L’ultimo passaggio di Montella, però, è stato un capolavoro: con un sensazionale 1'40”266, giro veloce di gara, Yari ha annullato il forcing dello spagnolo e ha conquistato la settima vittoria stagionale, diminuendo il suo distacco in classifica generale a trentasei punti e salendo a più quattordici su Manzi. Ducati artiglia il titolo Costruttori con una tappa di anticipo mentre, col terzo posto di Manzi e il nono di Glenn Van Straalen, Pata Yamaha Ten Kate Racing si laurea campione tra i team. La caduta di Valentin Debise consente a Lucas Mahias di giungere quarto al traguardo, mentre un photofinish regala a Federico Caricasulo il quinto posto a discapito di Marcel Schroetter. La settima piazza di Simone Corsi gli consegna la leadership nella classifica del Challenge europeo. Bene l’esordio di Bo Bendsneyder, ottavo. Nel WorldWCR Ana Carrasco vince Gara 1 con un pizzico di fortuna, rispondendo a un attacco di Maria Herrera appena prima di una bandiera rossa dovuta alla pioggia e a una caduta multipla in curva uno. La pilota di Evan Bros vince per la quarta volta in stagione, ma è da rimarcare la rimonta di Herrera, scattata dal fondo della griglia per lo spegnimento della sua moto in fase di partenza. Podio per Beatriz Neila, settimo posto finale per Roberta Ponziani.