A questo punto non resta che aspettare il primo rombo dei motori sul circuito di Phillip Island: si parte nella notte italiana tra giovedì e venerdì con le prove libere, LIVE su Sky e in streaming su NOW dall'1.45. Da non perdere anche l'appuntamento con 'Racebook' alle 14.30 sul canale 200 con tutti gli approfondimenti e le interviste, che potrete trovare anche sul nostro sito skysport.it