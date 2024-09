Dorna ha ufficializzato il calendario provvisorio MotoGP della stagione 2025. Si parte da Buriram, in Thailandia, il 28 febbraio e si chiude a Valencia il 16 novembre. Sarà una stagione da 22 gare (e 22 Sprint), tutta da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In Italia si corre al Mugello il 20-22 giugno e a Misano il 12-14 settembre. Torna Brno, debutto al Balaton Park per il GP Ungheria

