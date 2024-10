Simone Corsi torna in Moto2 con Forward e, anche se non correrà a tempo pieno, avrà un ruolo importante per il futuro del team. Il pilota italiano, 37 anni e oltre 300 gare nel motomondiale, dopo aver lasciato il paddock della MotoGP è passato a quello della Superbike, correndo in Supersport, e a quello del Civ, dove l'anno scorso ha festeggiato il titolo di campione italiano sempre in Supersport.

Da tempo per Corsi l'idea di partecipare a tempo pieno a una stagione di Moto2 non è compatibile con le sue esigenze di vita, pertanto questa soluzione sarà il modo per mantenere il legame con il motomondiale ma senza l'impegno massacrante di un campionato intero.



La prima apparizione di Corsi in Moto2 con Forward nel suo nuovo ruolo di pilota tester è prevista per Valencia, ma sono già in programma altre gare da wild card per il 2025, per provare a dare slancio al progetto e mettere a punto una moto veloce da consegnare ai piloti titolari di Forward, che al momento sono Alex Escrig e Xavi Artigas.