Toprak Razgatlioglu è il nuovo campione del mondo della Superbike. Al pilota del team ROKiT BMW Motorrad è bastato un 2° posto in Gara 1 a Jerez alle spalle di Bulega per vincere aritmeticamente il titolo (alla vigilia del round Spagna aveva 46 punti di vantaggio su Nicolò). Per il turco si tratta del 2° Mondiale in carriera, dopo quello conquistato nel 2021 in sella alla Yamaha. È il 1° titolo piloti per la BMW, mentre Ducati vince il 20° titolo costruttori della sua storia in Superbike

LA CARRIERA DI RAZGATLIOGLU