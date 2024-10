Aldeguer - scattato dalla pole - vince di forza il duello con Canet e conquista il GP d'Australia. Terzo Agius, al suo primo podio nella classe media. Quarto Ogura, che ha 65 punti di vantaggio sul secondo (lo stesso Canet). Arbolino 8°, out Foggia. Non ha corso Vietti, caduto venerdì in qualifica rimediando una microfrattura della clavicola già operata

Di forza, dopo aver subito il sorpasso di Canet, Aldeguer ha vinto duello e gara. Un ultimo giro senza complimenti, ma finito con una stretta di mano che chiude ogni possibile polemica. “Dopo tre pole volevo vincere assolutamente” e lo ha dimostrato coi fatti. Meritavano entrambi, lo spagnolo della Fantic ripassato in testa a poche curve dal traguardo e quello di Boscoscuro. Hanno girato su ritmi che nessun altro poteva sostenere, col dubbio di una gomma nuova che sulla distanza poteva cedere. E invece no. Canet può recriminare con se stesso per un paio di svarioni che hanno aperto la porta a chi lo inseguiva, Aldeguer non ha invece sbagliato nulla ma quel sorpasso finale, decisamente al limite, poteva finire diversamente. Fermin si è letteralmente appoggiato alla moto dell’avversario, rimasto in piedi perché il talento non è acqua.