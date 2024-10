In Thailandia, in attesa di scendere in pista per questo "sprint" finale e salire in sella alla propria moto, c'è chi ha deciso di appendere momentaneamente il casco per indossare gli scarpini da calcio. Marc Marquez, nelle sue storie Instagram, ha mostrato gli scatti del pomeriggio calcistico passato al centro sportivo Rajabhat, vicino all'autodromo in cui si gareggerà questo weekend. Assieme al team della Gresini Racing, il pilota spagnolo si è concesso un momento di divertimento con una partitella di calcio contro una piccola squadra locale di Buriram.