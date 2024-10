Miglior tempo di Bezzecchi (Ducati VR46) nelle prove libere 1 del GP Thailandia: il romagnolo ha fermato il cronometro in 1:30.492, precedendo Martin e Bagnaia. 4° Marc Marquez, davanti al fratello Alex e a Bastianini. 7° Acosta, che sembra in grado di proseguire il suo weekend. Caduta per Espargaro: nessuna lesione ma diverse contusioni per Aleix. Alle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ci sono le pre-qualifiche

