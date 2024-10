Pedro Acosta sente ancora dolore alla spalla sinistra dopo la brutta caduta nella Sprint Race in Australia che l'aveva costretto poi al forfait per la gara della domenica: il rookie di GasGas è comunque a Buriram e proverà a scendere in pista per testare le sue condizioni. Sarà poi rivisto al termine delle FP1 del venerdì quando, dopo un colloquio con i medici e col team, deciderà se proseguire il suo weekend thailandese

