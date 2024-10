Un retropodio di analisi tra Bagnaia e Martin dopo la difficile gara di Buriram sul bagnato: "All'inizio i cordoli non si potevano usare, hai capito prima di me quando si stessero asciugando, sei stato più furbo", ha detto Jorge a Pecco. Poi lo spagnolo sulla caduta di Marquez: "È successa la stessa cosa a me, però ho visto che stava cadendo e l'ho anticipato". Goditi il dialogo tra i due rivali nel VIDEO sopra

