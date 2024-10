Martin archivia il weekend thailandese con 3 punti persi da Bagnaia (ora è a +17) e dopo aver sventato le insidie di una gara bagnata: "Nessuno avrebbe voluto essere nei miei panni e in quelli di Pecco in queste condizioni. Oggi non c'era verso, lui deve rischiare un po' di più e aveva un'altra marcia. Ma il 2° posto è fantastico". Poi 'ringrazia' Marquez: "Ho rischiato di cadere: quando Marc ha perso il davanti lo stavo perdendo anch’io, con la sua scivolata mi sono rimesso a posto"

RISCHIO CADUTA PER JORGE. VIDEO