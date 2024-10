Domenica show a Buriram per il gran finale della MotoGP. C'è Bagnaia in pole: il torinese ha un'altra grande occasione per provare a recuperare lo svantaggio da Martin, salito a 22 punti dopo la Sprint del sabato vinta da Bastianini. Gara lunga in programma alle 9: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. E occhio all'orologio: alle tre di notte lancette spostate all'indietro di un'ora

HIGHLIGHTS SPRINT RACE - CLASSIFICA PILOTI