Dorna e Fim al lavoro per trovare una soluzione in vista dell'ultima gara della stagione, prevista a Valencia dal 15 al 17 novembre. La pista non è stata danneggiata dall'alluvione che ha messo in ginocchio tutto il sud-est della Spagna, ma si registrano ingenti danni nei pressi del circuito Ricardo Tormo. "Se non si corre, sarà peggio per tutta la comunità valenciana", ha detto il presidente della federazione internazionale del motociclismo, Jorge Viegas, a Sky Sport

DANNI INTORNO AL CIRCUITO DI VALENCIA. VIDEO