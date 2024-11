Ottimo primo turno a Sepang per Andrea Iannone, al rientro in MotoGP dopo cinque anni: il sostituto di Fabio Di Giannantonio ha chiuso le FP1 col nono tempo, a un secondo e 8 decimi di ritardo da Pecco Bagnaia. Un inizio davvero positivo, certificato anche dal sorriso al box del pilota abruzzese, che al termine della sessione ha parlato coi tecnici soffermandosi in particolare sulla differenza tra il freno in acciaio (che usa in SBK) e quello in carbonio. Ascolta le sue parole nel VIDEO sopra

