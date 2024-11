Scivolata per Martin nel corso delle pre-qualifiche di Sepang, con lo spagnolo che ha comunque chiuso con il 2° tempo alle spalle di Bagnaia. "Credo sia positivo cadere durante i turni, così capisci il limite e capisci il motivo per il quale sei finito a terra. Mi aiuta a comprendere meglio le cose, a migliorare e a non ripetere gli errori", ha spiegato in diretta a Sky Sport. Di seguito la fotosequenza dell'episodio

GUARDA IL VIDEO DELLA CADUTA