Sfida sensazionale nei primi giri del Gran Premio della Malesia, ripartito dopo l'incidente iniziale che aveva coinvolto Miller e la conseguente bandiera rossa: sorpassi e contro-sorpassi al limite tra Martin e Bagnaia, che trionfa 'annullando' il primo match Mondiale per lo spagnolo, secondo a Sepang e ora a +24 punti in classifica sul torinese. Tutto rimandato a Barcellona, per l'ultima gara della stagione. Nel VIDEO sopra il super duello commentato da Guido Meda e Mauro Sanchini

GP MALESIA: HIGHLIGHTS