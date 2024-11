Fenomenale gara del pilota piemontese, tornato in pista dopo l'operazione alla spalla e dominatore in Malesia, in testa dal primo all'ultimo giro a Sepang. Sul podio anche Navarro e Guevara, 5° Arbolino. Out Ogura, già campione del mondo. Alle 8 la top-class con il primo match point Mondiale per Martin: in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA MOTOGP

Mentre Dixon festeggiava la fine della gara con un giro d’anticipo, erroneamente convinto di aver tagliato il traguardo finale, Celestino Vietti cominciava l’ultimo, in testa. Per andare a prendersi la terza vittoria stagionale, la settima in Moto2, meritata per come l’ha ottenuta: in testa allo scatto iniziale, un primo giro velocissimo per staccare tutti, e poi via in controllo. Facile, raccontata così, ma al quinto giro Celestino è andato lungo alla prima staccata, facendosi riprendere da Ramirez. Poi un altro allungo, qualche decimo d’aria alle sue spalle e infine il meritato successo.

Vietti: "Non ero nemmeno sicuro di correre..." Ripensando alla sua stagione, questa vittoria forse può lenire i dolori e le fatiche causate dall’operazione alla clavicola sinistra, rotta nei test di Jerez a maggio, che ne ha condizionato il percorso fin qui. "Non è stata un’annata facile - ha infatti detto Vietti, accennando al tormento di un’annata condizionata dal fisico - non sapevo nemmeno se avrei corso in Malesia, per il dolore dell’infortunio recente in Australia".

Che rivincita per Navarro Quello di Sepang è il podio delle rivincite, perché sul secondo gradino del podio è salito a sorpresa Jorge Navarro, prelevato dalla Supersport per sostituire l’infortunato Joe Roberts, dalla gara in Thailandia. Lo spagnolo è una vecchia volpe, la scelta giusta per sostituire lo statunitense; prima d’oggi aveva collezionato 11 podi in Moto2. Motivato ed evidentemente in sintonia con moto e squadra, ha trovato un bel ritmo da venerdì, fino a conquistare la pole position in qualifica. Il resto è venuto di conseguenza.

Arbolino 5°, ritiro per l'iridato Ogura Alle spalle di Guevara, terzo classificato, s’è piazzato Dixon autore dell’errore raccontato in precedenza, quindi Tony Arbolino che ha pure tentato di agguantare il podio negli ultimi giri. Per la cronaca, Ogura s’è fermato all’undicesimo giro per problemi tecnici, Surra è rimasto coinvolto al via nel contatto con Van Den Goorbergh e Agius, Canet dopo cinque podi nelle ultime sei gare ha chiuso in ottava posizione.