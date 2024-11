Ufficiale: a Barcellona l'ultimo GP del Mondiale

Ora è ufficiale: sarà Barcellona ad ospitare l'ultimo e decisivo GP del Mondiale 2024 al posto di Valencia, in seguito alla recente alluvione. Appuntamento dal 15 al 17 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Ora è ufficiale: l'ultimo e decisivo GP del Mondiale 2024 si terrà a Barcellona, in sostituzione di quello di Valencia dopo la tremenda alluvione che ha colpito la comunità. L'appuntamento è dal 15 al 17 novembre (live su Sky e in streaming su NOW) per scoprire chi sarà campione, se Martin o Pecco Bagnaia. Il Gran Premio - si legge nel comunicato ufficiale - "si terrà in solidarietà di tutta la comunità di Valencia". E ancora: "La pista di Barcellona - spiegano gli organizzatori - è l'opzione più semplice per tutti i fan che avevano già in programma di partecipare al finale di stagione di MotoGP a Valencia. La posizione e il circuito sono anche la scelta più efficiente, offrendo un'alternativa pressoché perfetta per personale e logistica".