Moto3, Almansa lascia Snipers e aspetta Leopard

Lo spagnolo nel 2025 non correrà più con la squadra di Mirko Cecchini e dopo buone conversazioni punta tutto sul passaggio a Leopard.

David Almansa-Leopard, si può fare. Il pilota spagnolo, quest'anno rookie nel motomondiale, è stato liberato da Snipers, che lascerà dopo una sola stagione nonostante avesse un accordo biennale. Almansa ha avuto un 2024 complicato, anche a causa degli infortuni, in particolare quello molto grave alla mano sinistra che si portava dietro dal campionato precedente nel JuniorGp.

Nel finale dell'anno Almansa ha mostrato importanti progressi, culminati guidando in testa per diversi giri nell'ultimo GP della Malesia. I contatti con Leopard sono cominciati e avanzati al punto che Almansa adesso aspetta una chiamata definitiva da parte della squadra, puntando tutto su un posto in Leopard per il 2025.

Se la trattativa si chiuderà definitivamente sarà chiaro a Barcellona. Nel frattempo è tramontata la possibilità che Leopard scelga un pilota tra Pini e Ríos dal JuniorGP, pertanto la rosa dei nomi dei candidati a entrare nella squadra si riduce a chi è già nel Motomondiale.