La MotoGP chiude la stagione 2024 sul circuito del Montmeló, dove dal 15 al 17 novembre si corre il Gran Premio Motul Solidarity di Barcellona LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. Sarà un weekend all'insegna della solidarietà, con aste benefiche per Valencia, a cui sarà devoluto tutto il ricavato dei biglietti per aiutare le zone maggiormente colpite dalla terribile alluvione di fine ottobre (clicca qui per tutti i dettagli). E poi sarà il GP che deciderà il Mondiale, l'ultimo capitolo dell'entusiasmante duello tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia: lo spagnolo arriva in Catalogna con 24 punti da gestire sul rivale e potrebbe chiudere i conti già sabato (gli basterebbe vincere la Sprint Race), l'italiano proverà a rimandare il tutto alla gara di domenica, sperando in un clamoroso ribaltone che gli consegnerebbe il terzo titolo consecutivo in top class.