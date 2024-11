Vittoria nella Sprint per Bagnaia che tiene aperto il mondiale: "È stata la più 'facile', sapevo che Jorge non avrebbe rischiato e dopo il primo giro non ho avuto bisogno di spingere forte - ha spiegato su Sky -. Combinazioni per il titolo? Me le sono studiate negli ultimi 3 giri: avere 19 punti di ritardo anziché 21 può fare la differenza. Speravo che Enea ce la facesse a superare Martin: vedevo nei grandi schermi che si stava avvicinando e ci ho sperato"

HIGHLIGHTS SPRINT - LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO