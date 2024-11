L'ultima qualifica va ad Aron Canet. A 4 minuti dal termine solo 8 piloti, però, avevano almeno un giro cronometrato. Al secondo passaggio era infatti scivolato Aldeguer, primo eclatante forfait, subito dopo è arrivata quella di Navarr. Intanto il neo iridato Ogura ha chiuso quinto, in totale relax, con la testa forse proiettata alla prossima stagione in MotoGP. Vietti, migliore degli italiani, scatterà dall’ottava casella

Tra una scivolata e l’altra, tra una bandiera gialla e l’altra, alla fine di un’ultima qualifica tormentata è spuntato il nome di Aron Canet. A 4 minuti dal termine solo 8 piloti, però, avevano almeno un giro cronometrato. Al secondo passaggio era infatti scivolato Aldeguer, primo eclatante forfait, subito dopo è arrivata quella di Navarro, dato come favorito dopo le ottime prove fatte fino a quel momento (era stato chiamato in Malesia a sostituire Roberts). Solo Navarro è riuscito a rientrare finendo però in nona posizione. Per Canet, l’ultima pole della stagione (la sesta per lui quest’anno, la tredicesima in Moto 2), porta un misto di soddisfazione e rimpianti. Lo spagnolo della Fantic, aritmeticamente secondo nel Mondiale, è il pilota che ha totalizzato più punti dalla gara di Misano a oggi; nella prima parte della stagione ha però sacrificato molto tra tra errori suoi e guai fisici.