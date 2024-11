Moto3, Dennis Foggia pilota Aspar 2025

Sono stati due anni difficili quelli in Moto2 di Dennis Foggia . Con il team Italtrans il pilota che veniva da due stagioni da top3 in Moto3 non è riuscito ad adattarsi alla categoria, e alla fine del 2024 è rimasto senza opzioni per il futuro. Italtrans ha scelto Huertas e nessun altro team della Moto2 ha puntato su Foggia. Dopo qualche settimana di nervosismo, in bilico tra possibilità di rilancio che erano vere scommesse e una carriera che rischiava di essere troncata, per Foggia si è aperta la possibilità più grande e bella che potesse capitare: nientemeno che Aspar, il team campione del mondo con Alonso .

Le scelte di Aspar per il 2025

Sotto la spinta e la pressione di CFMoto, Aspar Martínez si è reso conto che per sostituire Alonso in Moto3 serviva qualcosa di diverso da quello su cui stava lavorando. Avendo, di fatto, accantonato in partenza l'obiettivo di vincere in Moto2 nel 2025, considerando che per quanto talentuosi Holgado e Alonso avranno bisogno di tempo come ogni debuttante, Aspar non poteva permettersi di avere uno schieramento di prospettiva anche in Moto3. Scelto Quiles, che tornerà con la squadra dopo averci già lavorato in Talent Cup nel JuniorGp, Esteban non è sembrato il profilo ideale su cui fare affidamento per puntare a una stagione da protagonisti. Esteban, piuttosto, ripartirà dal JuniorGp per tornare al Mondiale più pronto. Il primo nome su cui ha lavorato Aspar è stato José Antonio Rueda. Constatata la difficoltà di arrivare al pilota Ajo, a causa della penale da pagare, Aspar si è guardato intorno e attraverso l'intermediazione di Simone Battistella, già agente di Dovizioso e Bautista, ha finito per valutare l'opzione Foggia. CFMoto ha dato il via libera e l'affare si è concluso rapidamente. Per Foggia una nuova chance per ripartire alla caccia del sogno di vincere il Mondiale sfuggito nel 2021 e nel 2022 - la squadra tecnica con cui lavorerà Foggia sarà quella che è stata campione del Mondo 2022 con Izan Guevara, comandata dal capotecnico Alessandro Tognelli - e di arrivare a correre in MotoGp.