Come anticipato nei giorni scorsi, Aleix Espargaró si unisce al team della Lidl-Trek come ambassador per la stagione 2025. Da sempre grande appassionato di ciclismo, il pilota della Honda alternerà l'attività di collaudatore della Honda in MotoGP a quella ciclistica: "Sono entusiasta di imparare da alcuni dei migliori al mondo, superare i miei limiti e condividere questo viaggio speciale coi fan"

Ufficiale la nuova avventura di Aleix Espargaró . Dopo aver annunciato il ritiro dalla MotoGP alla fine della scorsa stagione, il 35enne spagnolo intraprenderà dal 1° gennaio 2025 l'attività nel ciclismo . Lo farà con con la Lidl-Trek come testimonial , unendosi al team in alcuni degli eventi in calendario e promuovendo così il ciclismo ad un vasto pubblico. In questo modo Espargaró potrà alternare l’attività ciclistica con quella di collaudatore della Honda in MotoGP. Da ricordare come in passato lo spagnolo si fosse già cimentato sullo sterrato, anche se con la mountain bike.

"Il ciclismo è diventata la mia passione"

Le parole di Aleix Espargaró dopo l'ufficialità: "Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Lidl-Trek, che ospita alcuni dei migliori ciclisti del mondo. Imparerò da loro, cercherò di superare i miei limiti e condividerò questo viaggio speciale con i fan. Come è nata questa passione? Dopo che un infortunio alla schiena mi aveva costretto a rinunciare alla corsa, mi sono dedicato al ciclismo per il recupero e l'allenamento. Nel frattempo è diventata più di una semplice preparazione, ma la mia passione. Vivendo ad Andorra, ho stretto amicizia con molti ciclisti professionisti che mi hanno ispirato ad allenarmi ad un livello superiore. Il ciclismo è una mia passione da anni e ho deciso di abbandonare la MotoGP prima del previsto per unirmi a un programma che si allinea così bene con la mia passione. Sono profondamente grato a Lidl-Trek per avermi accolto nella loro famiglia e per avermi supportato. Darò tutto quello che ho". Ne ha parlato anche Luca Guercilena, Team Principal della Lidl-Trek: "Lavorare con Aleix sarà incredibilmente gratificante per noi e soprattutto per i nostri giovani ciclisti. Sappiamo che è un ciclista forte e appassionato, ma porta anche esperienze e prospettive diverse al Team. Può aiutare i nostri atleti più giovani a comprendere e gestire le pressioni che derivano dalle competizioni di alto livello".