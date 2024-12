Ufficiale il rinnovo di Lorenzo Savadori nel ruolo di collaudatore per l'Aprilia Racing. Il pilota italiano proseguirà il suo lavoro di sviluppo della RS-GP per le prossime stagioni MotoGP 2025 e 2026. Massimo Rivola, amministratore delegato della scuderia veneta: "Savadori per noi rappresenta anche la continuità in un anno così importante che vede l’arrivo di due nuovi piloti nel Team ufficiale"

Aprilia Racing ha ufficializzato il rinnovo del pilota italiano Lorenzo Savadori nel ruolo di collaudatore, per proseguire il suo lavoro di sviluppo della RS-GP per le prossime stagioni MotoGP 2025 e 2026. Il progetto includerà l’intero programma dei test, ufficiali e privati, e inoltre, come previsto dal regolamento, potrà parteciparà al Motomondiale in qualità di wild card. Aprilia Racing e Lorenzo Savadori, hanno iniziato la collaborare nel 2015: prima con il titolo nella FIM Superstock 1000, sull'Aprilia RSV4 RF, e poi nel Mondiale Superbike. Solo nel 2020 il pilota italiano inizia la carriera anche di collaudatore per l'Aprilia Racing nella categoria superiore. Come si legge dal comunicato ufficiale della scuderia veneta: "Con questo rinnovo, Aprilia Racing consolida un altro tassello essenziale nel proprio team, riconfermando per i prossimi due anni l’importanza del legame con Lorenzo Savadori per il presente e il futuro del progetto MotoGP".