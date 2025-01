Il pilota Ducati è intervenuto su Sky dopo l'unveiling della GP25: "La moto è mozzafiato, bellissima. L'obiettivo per il 2025 è riportare indietro l'1, bisogna mettere sulla bilancia il rischio e quello che è l'obiettivo finale. Il rapporto con Marquez in questa fase di campionato deve essere d'aiuto, faremo dei lavori importanti nei test e dovremo fidarci l'uno dell'altro per andare nella stessa direzione"

È pronto per la nuova stagione Pecco Bagnaia che, a margine della presentazione della Ducati GP25 svolta a Madonna di Campiglio, è intervenuto su Sky Sport per parlare del campionato 2025.

Un aggettivo per la meraviglia che hai davanti?

"Mozzafiato direi, è bellissima. Molto simile allo scorso anno ed era già bellissima. Ma sono stati cambiati dei piccoli dettagli che secondo me aiutano a renderla ancora più armoniosa e bella".

Cosa rappresenta per te la giornata di oggi?

"Quello che ti lascia la presentazione del team è sempre molta emozione. Da ducatista, quando so di guidare la Ducati ufficiale e vedo i video della stagione scorsa è sempre molto emozionante. Quest'anno ha un sapore diverso perché c'è Marc qui a Madonna di Campiglio, ed è la prima novità in 3 anni perché io e Bastianini siamo stati qui 2 anni di fila. Quindi è bello, emozionante e non vediamo l'ora di iniziare".

Hai detto che il 63 presente sulla carena ti ha fatto riflettere perché non è l'1. Che cosa chiedi in più a te stesso per questo 2025?

"Di essere più riflessivo in certe situazioni. Però alla fine l'obiettivo è quello di riportare indietro l'1 e bisogna mettere sulla bilancia il rischio e quello che è l'obiettivo finale. Cercheremo di fare un lavoro fatto per bene".

Hai anche detto che sarà importantissimo collaborare con Marquez per mettere insieme i dati per i test. Ma è altrettanto vero che c'è una sfida importante. Marc ha detto che o vince lui, o vinci tu, ma l'importante è vincere. Qual è il confine e come te lo immagini? Probabilmente dovremo aspettare un po' di tempo per capire che sviluppo avrà la vostra presenza assieme, da campioni, nel box...

"Vedremo come sarà il tutto ma in questa fase del campionato il rapporto deve essere d'aiuto. Faremo dei lavori importanti nei test, proveremo diverse cose e dovremo fidarci l'uno dell'altro per arrivare al prossimo test nella stessa direzione. Credo che le nostre sensazioni di Barcellona, essendo state così tanto simili, ci aiuteranno per lavorare ancora bene e arrivare alla prima gara pronti".

Poi ovviamente ognuno vuole vincere...

"Assolutamente, in gara è una cosa a parte".