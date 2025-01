L'amministratore delegato di Ducati Corse è intervenuto su Sky Sport a margine dell'unveiling della GP25 di Bagnaia e Marquez: "Quando si parte con una squadra come questa non ci si può nascondere, l'obiettivo è vincere. Bisognerà avere una competizione corretta tra Pecco e Marc perché entrambi lottano per lo stesso obiettivo, pensiamo che possano migliorarsi a vicenda. Crediamo che sarà ancor più difficile battere il Ducati Lenovo Team"

Giornata di presentazione per il Ducati Lenovo Team, che a Madonna di Campiglio ha svelato la GP25 di Pecco Bagnaia e Marc Marquez. A margine dell'unveiling l'amministratore delegato Claudio Domenicali è intervenuto su Sky Sport.

Ogni presentazione ha un mood, un DNA, un'alchimia. Qual è quella di oggi?

"Mi sono goduto la presentazione anche stando seduto. C'è una frase che mi ha colpito particolarmente, credo l'abbia detta Michele Pirro: che sul palco c'era un concentrato di talenti incredibile. Credo che sia questa la chiave, il talento dei piloti ma anche quella degli ingegneri e dei tecnici che nel tempo hanno saputo costruire un metodo e che quindi ci rende particolarmente orgogliosi di quello che abbiamo fatto e ottimisti per l'inizio".

Marc Marquez ha dichiarato che l'obiettivo è vincere. "O vinco io, o vince Pecco, l'importante è continuare a vincere", sia nel titolo piloti che in quello costruttori. In sintesi, che cosa ti aspetti dai due piloti? Si è anche pronunciata la parola "armonia", che sarà importante così come la sfida...

"Sfida, armonia, vincere. Quando si parte con una squadra come questa con Pecco che ha lottato per vincere gli ultimi 4 mondiali e ne ha vinti due, Marc che è un 8 volte campione del mondo, non ci si può nascondere. Puntiamo al massimo risultato. Poi le gare sono sempre difficili e dipende anche da cosa avranno fatto gli altri. Un tema sarà riuscire ad avere una competizione corretta tra i due piloti perché entrambi hanno lo stesso obiettivo ma solo uno lo porterà a casa. Quindi questo è quello su cui puntiamo maggiore attenzione".

Ci aiuti a capire cosa vi ha spinto a mettere un campione come Marquez accanto a un altro campione come Bagnaia?

"Non è stata una scelta facile perché Martin è un ducatista e un pilota velocissimo. Pensiamo che questa squadra abbia più potenziale di far crescere l'azienda in assoluto, la quantità di talento si autoalimenta. Pensiamo che Marc possa far crescere Pecco e viceversa, e tutti e due insieme possano far crescere gli ingegneri. Quindi pensiamo che sarà ancor più difficile per gli altri battere il Ducati Lenovo Team".