Arriva l'amministratore delegato della casa di Borgo Panigale, Claudio Domenicali: "Benvenuti alla presentazione del Ducati Lenovo Team 2025, è sempre una cosa emozionante. Campiglio è un posto straordinario e che devo ringraziare per l'accoglienza, così come devo ringraziare Audi e tutti gli sponsor che sono in sala. Parliamo del 2025 in un momento in cui Ducati è in una situazione molto positiva: non solo dal punto di vista sportivo, l'anno scorso in MotoGP abbiamo vinto 19 gare su 20, ma siamo in una situazione positiva anche sotto il punto di vista del prodotto. La nuova Panigale V4 è una moto incredibile, ma abbiamo una nuova famiglia basata su un motore estremamente leggero e a partire da giugno sarà in vendita la nostra nuova moto da cross. Questo è il risultato di quello che noi chiamiamo 'Il sistema Ducati', basato sul metodo scientifico e sul rapporto, con le persone che stiamo bene insieme. L'applicazione di questo sistema è stato alla base della costruzione della squadra per il 2025, che ha un potenziale molto importante e che spingerà tutto il team a migliorarsi. Con i talenti straordinari che abbiamo, sarà uno stimolo molto forte per tutti gli ingegneri per quello che ci auguriamo possa essere un campionato straordinario".