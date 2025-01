Superbike, test a Jerez: Bulega 1° e grande Italia

Il 2025 del mondiale Superbike prende il via con la tradizionale due giorni di test a Jerez de la Frontera, prima occasione per misurare il valore di moto, squadre e piloti. Con l’assenza del campione del mondo Toprak Razgatlioglu, rottosi un dito in allenamento, l’attenzione si è spostata sui suoi principali rivali. Nicolò Bulega non ha deluso le aspettative e ha comandato le operazioni, come già accaduto nei test dello scorso anno e nel round finale corso qui a ottobre. In una giornata molto ventosa, l’italiano ha siglato il miglior tempo in 1’38”731 con la gomma SCQ, chiudendo a due decimi dal record della pista in gara. Insieme a lui troviamo tanti piloti italiani nelle primissime posizioni, a partire da Andrea Iannone secondo e staccato di quattro decimi e mezzo. Per lui prove di ergonomia e di mappature legate al flusso di carburante (limitato da questa stagione a 47 Kg/H, con una lievissima tolleranza). A chiudere un trio di Ducati in cima alla classifica è Scott Redding, che torna sulla Panigale V4R dopo tre anni in BMW.